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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Последствия удара по складу Wildberries в российской Удмуртии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Над складом Wildberries в Сарапуле (республика Удмуртия) виден густой столб дыма после ночной атаки беспилотников.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Спутниковые снимки сделаны около полудня.

Удар по Wildberries в Удмуртии: вид из космоса
Удар по Wildberries в Удмуртии: вид из космоса
Удар по Wildberries в Удмуртии: вид из космоса

Читайте также: В России еще один из крупнейших НПЗ остановил треть мощностей из-за атаки украинских дронов, – Reuters

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что дроны атаковали комплекс Wildberries в Пензе и порт в Тамани: возникли пожары.
  • Об атаке на Wildberries сообщали в Удмуртии.

Читайте: Украинские дроны за день атаковали уже третий логистический центр Wildberries в России, - росСМИ

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