Последствия удара по складу Wildberries в российской Удмуртии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Над складом Wildberries в Сарапуле (республика Удмуртия) виден густой столб дыма после ночной атаки беспилотников.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Спутниковые снимки сделаны около полудня.
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