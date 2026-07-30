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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Наслідки удару по складу Wildberries у російській Удмуртії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Над складом Wildberries у Сарапулі (республіка Удмуртія) видно густий стовп диму після нічної атаки безпілотників.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Супутникові світлини зроблено близько опівдня.

Удар по Wildberries в Удмуртії: вид з космосу
Удар по Wildberries в Удмуртії: вид з космосу
Удар по Wildberries в Удмуртії: вид з космосу

Також читайте: У Росії ще один із найбільших НПЗ зупинив третину потужностей через атаку українських дронів, – Reuters

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дрони атакували комплекс Wildberries у Пензі та порт у Тамані: виникли пожежі.
  • Про атаку на Wildberries повідомляли в Удмуртії.

Читайте: Українські дрони за день атакували вже третій логістичний центр Wildberries у Росії, - росЗМІ

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