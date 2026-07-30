Наслідки удару по складу Wildberries у російській Удмуртії. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Над складом Wildberries у Сарапулі (республіка Удмуртія) видно густий стовп диму після нічної атаки безпілотників.
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Супутникові світлини зроблено близько опівдня.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що дрони атакували комплекс Wildberries у Пензі та порт у Тамані: виникли пожежі.
- Про атаку на Wildberries повідомляли в Удмуртії.
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