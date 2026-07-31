У Татарстані повідомляють про атаку на логістичний центр Wildberries та вибухи поблизу нафтопереробних підприємств. ВІДЕО+ФОТО

У Татарстані вранці 31 липня повідомили про атаку безпілотників на логістичний центр Wildberries у Зеленодольську, а також про вибухи в Нижньокамську. Місцеві жителі заявляють про сильне горіння факела в районі нафтопереробних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За даними OSINT-аналізу видання ASTRA, безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Зеленодольську. Після удару над будівлею комплексу спостерігалося задимлення.

Зазначається, що цей логістичний центр вже потрапляв під атаку безпілотників 23 липня.

У Нижньокамську жителі повідомили про серію вибухів

Вранці мешканці Нижньокамська повідомили про понад 30 вибухів. Після цього очевидці опублікували кадри сильного горіння факела в районі одного з місцевих нафтопереробних підприємств.

Наразі достеменно невідомо, чи пов'язане загоряння з атакою дронів, чи йдеться про штатний технологічний процес.

У місцевих чатах поширюються повідомлення очевидців про інцидент. За словами однієї з користувачок, її родич звернувся до служби порятунку за номером 112 після того, як побачив загоряння. За її словами, оператор повідомив, що відповідні служби можуть бути направлені на місце події.

У промисловій зоні працюють два великі нафтопереробні підприємства

Основні нафтопереробні потужності Нижньокамська розташовані в одній промисловій зоні. Зокрема, там працюють АТ "ТАНЕКО" та АТ "ТАІФ-НК", які належать до найбільших нафтопереробних підприємств регіону.

Офіційної інформації про можливі пошкодження об'єктів або наслідки атаки на момент публікації не оприлюднено.

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