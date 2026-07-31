За сутки на фронте произошло 269 боев, наиболее ожесточенные - на Константиновском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки российская армия совершила 269 атак на различных участках фронта. Наибольшая активность противника наблюдалась на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 83 ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 8980 дронов-камикадзе и осуществил 2941 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Копанки и в сторону населенных пунктов Охримовка, Радьковка и Хатне.

На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Тищенковки и Радьковки.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Диброва, Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новоселовка.

На Славянском направлении противник 22 раза проводил штурмы в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка, а также в сторону Пискуновки, Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Тихоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 45 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вольного.

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На Покровском направлении наши защитники отразили 35 штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка, Новый Донбасс, Матяшево.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в направлении Калиновского и в районе Первомайского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Горькое, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, семь пунктов управления и еще один важный объект российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, три средства противовоздушной обороны, 55 ракет, 10 наземных робототехнических комплексов, 1525 беспилотных летательных аппаратов, 413 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.