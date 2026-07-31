За добу на фронті сталося 269 боїв, найгарячіше - на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Минулої доби російська армія здійснила 269 атак на різних ділянках фронту. Найбільша активність ворога спостерігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів-камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою ініормацією, противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак ворога у бік Тищенківки й Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 45 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Гірке, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, сім пунктів управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1340 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 55 ракет, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1525 безпілотних літальних апаратів, 413 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.