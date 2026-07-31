Удар по Львову: число пострадавших возросло до 38
В результате ракетного удара по Львову, нанесенного российскими войсками накануне, пострадали 38 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.
"К сожалению, погиб 35-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают расчищать завалы
На месте попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий российской атаки.
Что предшествовало?
30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову.
В результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также школа и детские сады. Под завалами разрушенного пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
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