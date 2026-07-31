Удар по Львову: число пострадавших возросло до 38

В результате ракетного удара по Львову, нанесенного российскими войсками накануне, пострадали 38 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

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"К сожалению, погиб 35-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают расчищать завалы

На месте попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий российской атаки.

Что предшествовало?

30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову.

В результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также школа и детские сады. Под завалами разрушенного пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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