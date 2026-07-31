Удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 38
Унаслідок ракетної атаки на Львів, яку російські війська здійснили напередодні, постраждали 38 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
"На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують розбирати завали
На місці влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків російської атаки.
Що передувало?
30 липня російська армія завдала ракетного удару по Львову.
Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
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