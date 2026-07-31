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Удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 38

Атака на Львів: 38 постраждалих і один загиблий після ракетного удару РФ

Унаслідок ракетної атаки на Львів, яку російські війська здійснили напередодні, постраждали 38 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

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"На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали

На місці влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків російської атаки.

Що передувало?

30 липня російська армія завдала ракетного удару по Львову.

Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

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Львів (2520) обстріл (35919) Львівська область (2650) Львівський район (316)
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