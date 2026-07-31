РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12393 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Индии
246 1

Сибига призвал Индию более активно присоединиться к мирным усилиям в отношении Украины

: Атаки РФ на гражданские суда угрожают мировой продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы он подчеркнул глобальные последствия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига сообщил в социальной сети X, передает Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я подчеркнул, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы Украины. Нападая на гражданские суда в Черном море, Россия подрывает свободу судоходства и ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В то же время продолжающаяся война усугубляет нестабильность на мировых энергетических рынках, что сказывается на странах далеко за пределами нашего региона", — отметил дипломат.

Читайте также: Сибига обсудил с главой МИД Канады подготовку встречи коалиции по возвращению украинских детей

Стороны также обменялись информацией о недавних международных контактах и обсудили итоги недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Сибига подтвердил приверженность Украины достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира и призвал Индию играть активную роль в мирных усилиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ввозит через Индию европейские товары для оборонной промышленности, — Politico

Автор: 

Индия (532) Сибига Андрей (1069)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 