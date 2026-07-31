Сибіга закликав Індію активніше долучитися до мирних зусиль щодо України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Під час бесіди він наголосив на глобальних наслідках російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Укрінформ.

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"Я наголосив, що наслідки російської агресії виходять далеко за межі України. Атакуючи цивільні судна в Чорному морі, Росія підриває свободу судноплавства та ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Водночас її триваюча війна посилює нестабільність на світових енергетичних ринках, що має наслідки для країн далеко за межами нашого регіону", – зазначив дипломат.

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Сторони також обмінялися інформацією про нещодавні міжнародні контакти та обговорили підсумки недавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Сибіга підтвердив відданість України досягненню всеосяжного, справедливого і сталого миру та закликав Індію відігравати активну роль у мирних зусиллях.

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