Сибіга обговорив із главою МЗС Канади підготовку зустрічі коаліції за повернення українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Канади Анітою Ананд.

Про це він написав у соціальній мережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обговорення атак та безпеки у Чорному морі

Під час розмови Сибіга поінформував канадську колегу про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки.

"Я поінформував Аніту про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки. Ми також обговорили питання безпеки в Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки", — йдеться у повідомленні.

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Підготовка до коаліції та подальша співпраця

Окрему увагу міністри приділили підготовці до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, сторони узгодили розвиток взаємовигідного двостороннього партнерства між Україною та Канадою, а також майбутні контакти між лідерами держав і представниками зовнішньополітичних відомств.

До цього Сибіга обговорив із Сікорським вторгнення російської ракети до Польщі.

До слова, раніше перша леді США Меланія Трамп повідомила про завершення п’ятої гуманітарної місії з повернення дітей, які постраждали від війни, до їхніх родин.

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