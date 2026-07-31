Сибига обсудил с главой МИД Канады подготовку встречи коалиции за возвращение украинских детей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Канады Анитой Ананд.
Об этом он написал в социальной сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Обсуждение атак и безопасности в Черном море
В ходе разговора Сибига проинформировал канадскую коллегу о последних масштабных российских атаках на украинские города и их последствиях.
"Я проинформировал Аниту о последних масштабных российских атаках на украинские города и их последствиях. Мы также обсудили вопросы безопасности в Черном море и важность обеспечения свободы судоходства, что имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.
Подготовка к встрече коалиции и дальнейшее сотрудничество
Особое внимание министры уделили подготовке к следующей встрече Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Кроме того, стороны согласовали развитие взаимовыгодного двустороннего партнерства между Украиной и Канадой, а также будущие контакты между лидерами государств и представителями внешнеполитических ведомств.
До этого Сибига обсудил с Сикорским вторжение российской ракеты на территорию Польши.
К слову, ранее первая леди США Мелания Трамп сообщила о завершении пятой гуманитарной миссии по возвращению детей, пострадавших от войны, в их семьи.
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