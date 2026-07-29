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Новости Ситуация в Черном море
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Сибига принял приглашение главы МИД Израиля посетить страну и обсудил с ним эскалацию со стороны РФ в Черном море

Сибига принял приглашение посетить Израиль

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял приглашение посетить Израиль от своего коллеги Гидеона Саара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети X.

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Диалог о безопасности и сотрудничестве

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Черном море. В частности, речь шла об усилении атак России на гражданское судоходство и последствиях этих действий.

"В ходе нашего разговора я проинформировал об эскалации со стороны России террористических действий против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море, а также об их последствиях для глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как импортера", - отметил Сибига.

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Планы визита и дальнейшие контакты

Он также сообщил, что принял приглашение израильской стороны посетить страну. Кроме того, проинформировал коллегу о подготовке мероприятий к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Стороны договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в международных организациях.

Напомним, 28 июля российские оккупанты нанесли удар по гражданскому судну в акватории Черного моря. Под атаку попал корабль под флагом Либерии, который стоял на рейде без экипажа и груза.

Автор: 

Израиль (2285) МИД (7295) Черное море (1575) атака (1848) Сибига Андрей (1065)
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Топ комментарии
+6
Безкінечні поїздки, відвідування, шоу турне , прес конференції...без результатів, поїздки ради поїздки 🤦
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29.07.2026 00:18 Ответить
+4
Трагедия в бабином Яру. Не хочет вспомнить нетаньяху, кто были те палачи в кожанках, которые десятками тысяч убивали невинных украинских крестьян за десяток колосков?
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29.07.2026 00:20 Ответить
+2
Чего можно хотеть и требовать от людей которые совершенно ничего не решают. Они занимают должности и по должностным инструкциям ездят, встречаться и что-то подписывают, точно так же как охранник или водитель ездит к себе на работу чтобы отработать смену. Так и эти во главе с юмористом.
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29.07.2026 00:30 Ответить

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