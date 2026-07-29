Сибига принял приглашение главы МИД Израиля посетить страну и обсудил с ним эскалацию со стороны РФ в Черном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял приглашение посетить Израиль от своего коллеги Гидеона Саара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети X.

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Диалог о безопасности и сотрудничестве

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Черном море. В частности, речь шла об усилении атак России на гражданское судоходство и последствиях этих действий.

"В ходе нашего разговора я проинформировал об эскалации со стороны России террористических действий против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море, а также об их последствиях для глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как импортера", - отметил Сибига.

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Планы визита и дальнейшие контакты

Он также сообщил, что принял приглашение израильской стороны посетить страну. Кроме того, проинформировал коллегу о подготовке мероприятий к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Стороны договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в международных организациях.

Напомним, 28 июля российские оккупанты нанесли удар по гражданскому судну в акватории Черного моря. Под атаку попал корабль под флагом Либерии, который стоял на рейде без экипажа и груза.