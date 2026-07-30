Росія завозить через Індію європейські товари для оборонної промисловості, - Politico

Російські оборонні та безпекові компанії продовжують отримувати товари європейського походження через Індію, використовуючи схеми паралельного імпорту. Йдеться про тисячі товарів подвійного призначення, які можуть застосовуватися у військово-промисловому комплексі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це свідчить дослідження компанії Strider Technologies.

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Аналітики відстежили близько 50 тисяч поставок так званих "чутливих товарів", які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапили до РФ через Індію.

До Росії потрапляють електроніка, машини та високотехнологічні компоненти

Серед продукції, яка постачається через індійських посередників, – електроніка, промислове обладнання, точні прилади, транспортне обладнання, метали та сучасні електротехнічні компоненти.

За даними дослідження, після 2022 року експорт такої продукції з Індії до Росії, виготовленої у Великій Британії, зріс на 180%, зі Швейцарії – на 131%, зі Швеції – на 455%, а з Франції – на 98%.

Попри загальне скорочення торгівлі, значними залишаються й поставки товарів німецького походження.

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Деякі компоненти використовують у виробництві зброї

Як зазначає Politico, торік вуглецеві волокна французького виробництва потрапили до російської компанії, яку пов'язують із військово-промисловим комплексом РФ.

Такі матеріали застосовують у виробництві безпілотників, ракет, авіаційної техніки та іншої оборонної продукції.

Дослідники також звертають увагу, що окремі компоненти європейського та британського походження можуть збиратися в Індії у готові вироби, які згодом експортуються до Росії.

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Ризики пов'язують і зі спільними проєктами "Ростеху"

У матеріалі наголошується, що додаткові ризики створюють спільні підприємства російського державного концерну "Ростех" з індійськими партнерами, створені в межах програми "Зроблено в Індії".

Крім того, зростає кількість поставок до Росії товарів, що походять не лише з країн ЄС і Великої Британії, а й зі США, Японії, Канади та Австралії.

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