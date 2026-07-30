Росія завозить через Індію європейські товари для оборонної промисловості, - Politico
Російські оборонні та безпекові компанії продовжують отримувати товари європейського походження через Індію, використовуючи схеми паралельного імпорту. Йдеться про тисячі товарів подвійного призначення, які можуть застосовуватися у військово-промисловому комплексі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це свідчить дослідження компанії Strider Technologies.
Аналітики відстежили близько 50 тисяч поставок так званих "чутливих товарів", які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапили до РФ через Індію.
До Росії потрапляють електроніка, машини та високотехнологічні компоненти
Серед продукції, яка постачається через індійських посередників, – електроніка, промислове обладнання, точні прилади, транспортне обладнання, метали та сучасні електротехнічні компоненти.
За даними дослідження, після 2022 року експорт такої продукції з Індії до Росії, виготовленої у Великій Британії, зріс на 180%, зі Швейцарії – на 131%, зі Швеції – на 455%, а з Франції – на 98%.
Попри загальне скорочення торгівлі, значними залишаються й поставки товарів німецького походження.
Деякі компоненти використовують у виробництві зброї
Як зазначає Politico, торік вуглецеві волокна французького виробництва потрапили до російської компанії, яку пов'язують із військово-промисловим комплексом РФ.
Такі матеріали застосовують у виробництві безпілотників, ракет, авіаційної техніки та іншої оборонної продукції.
Дослідники також звертають увагу, що окремі компоненти європейського та британського походження можуть збиратися в Індії у готові вироби, які згодом експортуються до Росії.
Ризики пов'язують і зі спільними проєктами "Ростеху"
У матеріалі наголошується, що додаткові ризики створюють спільні підприємства російського державного концерну "Ростех" з індійськими партнерами, створені в межах програми "Зроблено в Індії".
Крім того, зростає кількість поставок до Росії товарів, що походять не лише з країн ЄС і Великої Британії, а й зі США, Японії, Канади та Австралії.
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