Россия завозит через Индию европейские товары для оборонной промышленности, - Politico

Российские компании, занимающиеся обороной и безопасностью, продолжают получать товары европейского происхождения через Индию, используя схемы параллельного импорта. Речь идет о тысячах товаров двойного назначения, которые могут применяться в военно-промышленном комплексе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует исследование компании Strider Technologies.

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Аналитики отследили около 50 тысяч поставок так называемых "чувствительных товаров", которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину попали в РФ через Индию.

В Россию поступают электроника, машины и высокотехнологичные компоненты

Среди продукции, поставляемой через индийских посредников, - электроника, промышленное оборудование, прецизионные приборы, транспортное оборудование, металлы и современные электротехнические компоненты.

По данным исследования, после 2022 года экспорт такой продукции из Индии в Россию, произведенной в Великобритании, вырос на 180%, из Швейцарии - на 131%, из Швеции - на 455%, а из Франции - на 98%.

Несмотря на общее сокращение торговли, значительными остаются и поставки товаров германского происхождения.

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Некоторые компоненты используются в производстве оружия

Как отмечает Politico, в прошлом году углеродные волокна французского производства попали в российскую компанию, которую связывают с военно-промышленным комплексом РФ.

Такие материалы применяются в производстве беспилотников, ракет, авиационной техники и другой оборонной продукции.

Исследователи также обращают внимание на то, что отдельные компоненты европейского и британского происхождения могут собираться в Индии в готовые изделия, которые впоследствии экспортируются в Россию.

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Риски связывают и с совместными проектами "Ростеха"

В материале отмечается, что дополнительные риски создают совместные предприятия российского государственного концерна "Ростех" с индийскими партнерами, созданные в рамках программы "Сделано в Индии".

Кроме того, растет количество поставок в Россию товаров, поступающих не только из стран ЕС и Великобритании, но и из США, Японии, Канады и Австралии.

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