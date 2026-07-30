Россия завозит через Индию европейские товары для оборонной промышленности, - Politico
Российские компании, занимающиеся обороной и безопасностью, продолжают получать товары европейского происхождения через Индию, используя схемы параллельного импорта. Речь идет о тысячах товаров двойного назначения, которые могут применяться в военно-промышленном комплексе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует исследование компании Strider Technologies.
Аналитики отследили около 50 тысяч поставок так называемых "чувствительных товаров", которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину попали в РФ через Индию.
В Россию поступают электроника, машины и высокотехнологичные компоненты
Среди продукции, поставляемой через индийских посредников, - электроника, промышленное оборудование, прецизионные приборы, транспортное оборудование, металлы и современные электротехнические компоненты.
По данным исследования, после 2022 года экспорт такой продукции из Индии в Россию, произведенной в Великобритании, вырос на 180%, из Швейцарии - на 131%, из Швеции - на 455%, а из Франции - на 98%.
Несмотря на общее сокращение торговли, значительными остаются и поставки товаров германского происхождения.
Некоторые компоненты используются в производстве оружия
Как отмечает Politico, в прошлом году углеродные волокна французского производства попали в российскую компанию, которую связывают с военно-промышленным комплексом РФ.
Такие материалы применяются в производстве беспилотников, ракет, авиационной техники и другой оборонной продукции.
Исследователи также обращают внимание на то, что отдельные компоненты европейского и британского происхождения могут собираться в Индии в готовые изделия, которые впоследствии экспортируются в Россию.
Риски связывают и с совместными проектами "Ростеха"
В материале отмечается, что дополнительные риски создают совместные предприятия российского государственного концерна "Ростех" с индийскими партнерами, созданные в рамках программы "Сделано в Индии".
Кроме того, растет количество поставок в Россию товаров, поступающих не только из стран ЕС и Великобритании, но и из США, Японии, Канады и Австралии.
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