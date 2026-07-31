Владелец Telegram-канала "Труха" Лавриненко не явился на ВЛК после получения повестки, - СМИ

Харьковский областной ТЦК сообщил, что владелец Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко не явился на ВЛК по повестке. По данным Львовского ТЦК, по состоянию на конец июля он не проходит военную службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NGL.media со ссылкой на ответы территориальных центров комплектования.

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В начале июня военнослужащие ТЦК задержали Максима Лавриненко во Львове. Поскольку у него не было отсрочки от мобилизации или бронирования, его доставили в один из районных ТЦК, где в тот же день поставили на воинский учет.

Сам Лавриненко утверждал, что его задержание было осуществлено по личному указанию тогдашнего министра обороны Михаила Федорова из-за подготовки материалов о возможных финансовых злоупотреблениях в оборонной сфере. В Министерстве обороны эти обвинения отвергли.

Повестку на ВЛК выдали по месту военного учета

В конце июня начальник управления коммуникаций оперативного командования "Захід" Ярослав Мельничук сообщил, что после обновления военно-учетных данных Лавриненко вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии в Шевченковском районном ТЦК и СП Харькова, где он состоит на воинском учете.

Впрочем, как следует из ответа Харьковского областного ТЦК на запрос NGL.media, по этой повестке он не явился.

Во Львовском ТЦК подтвердили вручение повестки

Во Львовском областном ТЦК также подтвердили, что Лавриненко получил повестку на прохождение ВЛК в Харькове, однако не объяснили, почему медицинский осмотр не был организован во Львове.

Сам Максим Лавриненко не ответил на запросы журналистов, которые были отправлены через мессенджеры и пресс-службу "Трухи".

По информации Львовского областного ТЦК, по состоянию на конец июля он не проходит военную службу.

Максим Лавриненко на протяжении многих лет заявляет, что является единственным владельцем сети Telegram-каналов "Труха". В то же время еще в 2023 году NGL.media сообщало о связи сети с харьковским предпринимателем Владимиром Литвином.

В июне 2026 года блогер Сергей Стерненко заявил, что сеть якобы приобрел харьковский криптопредприниматель Николай Удянский. И Лавриненко, и Удянский это отрицают. Согласно данным YouControl, официальная структура собственности сети не претерпела изменений.

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