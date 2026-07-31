Власник Telegram-каналу "Труха" Лавриненко не з’явився на ВЛК після отримання повістки, - ЗМІ

Харківський обласний ТЦК повідомив, що власник Telegram-каналу "Труха" Максим Лавриненко не з'явився на ВЛК за повісткою. За даними Львівського ТЦК, станом на кінець липня він не проходить військову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NGL.media із посиланням на відповіді територіальних центрів комплектування.

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На початку червня військовослужбовці ТЦК затримали Максима Лавриненка у Львові. Оскільки він не мав відстрочки від мобілізації або бронювання, його доставили до одного з районних ТЦК, де того ж дня поставили на військовий облік.

Сам Лавриненко стверджував, що його затримання було здійснене за особистою вказівкою тодішнього міністра оборони Михайла Федорова через підготовку матеріалів про можливі фінансові зловживання в оборонній сфері. У Міністерстві оборони ці звинувачення відкинули.

Повістку на ВЛК видали за місцем військового обліку

Наприкінці червня начальник управління комунікацій оперативного командування "Захід" Ярослав Мельничук повідомив, що після оновлення військово-облікових даних Лавриненку вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії у Шевченківському районному ТЦК та СП Харкова, де він перебуває на військовому обліку.

Втім, як випливає з відповіді Харківського обласного ТЦК на запит NGL.media, за цією повісткою він не прибув.

У Львівському ТЦК підтвердили вручення повістки

У Львівському обласному ТЦК також підтвердили, що Лавриненко отримав повістку на проходження ВЛК у Харкові, однак не пояснили, чому медичний огляд не був організований у Львові.

Сам Максим Лавриненко не відповів на запити журналістів, які були надіслані через месенджери та пресслужбу "Трухи".

За інформацією Львівського обласного ТЦК, станом на кінець липня він не проходить військову службу.

Максим Лавриненко протягом багатьох років заявляє, що є єдиним власником мережі Telegram-каналів "Труха". Водночас ще у 2023 році NGL.media повідомляло про зв'язок мережі з харківським підприємцем Володимиром Литвином.

У червні 2026 року блогер Сергій Стерненко заявив, що мережу нібито придбав харківський криптопідприємець Микола Удянський. І Лавриненко, і Удянський це заперечують. Згідно з даними YouControl, офіційна структура власності мережі не зазнала змін.

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