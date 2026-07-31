Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара РФ

Во Львове завершилась поисково-спасательная операция, которая продолжалась после российского ракетного удара, нанесенного накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

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В результате российского ракетного удара по Львову пострадали 38 человек, погиб 35-летний мужчина.

"Спасибо спасателям, правоохранителям, медикам, коммунальным службам, волонтерам и всем, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и расчищал завалы", — отметил Козицкий

В ГСЧС сообщили, что в ходе спасательной операции удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.

Что предшествовало?

30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову.

В результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также школа и детские сады. Под завалами разрушенного пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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