У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ

У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію, яка тривала після російського ракетного удару, завданого напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

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Унаслідок російського ракетного удару по Львову постраждали 38 людей та загинув 35-річний чоловік.

"Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали", - зазначив Козицький

У ДСНС розповіли, що під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

Що передувало?

30 липня російська армія завдала ракетного удару по Львову.

Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

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