США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана, чтобы усилить экономическое давление, - The Telegraph

США и Израиль рассматривают возможность усиления экономического давления на Иран, в частности путем сухопутной блокады его границ. Такой вариант обсуждали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, собеседники издания утверждают, что во время встречи в Овальном кабинете 28 июля Трамп и Нетаньяху обсудили как "кинетические", так и "некинетические" способы усиления давления на Тегеран.

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По словам источников, один из вариантов предполагает убедить соседние с Ираном государства усилить контроль или даже закрыть пограничные переходы. Это могло бы существенно ограничить импорт и экспорт страны.

Как отметил высокопоставленный израильский чиновник, блокировка сухопутной границы может лишить Иран возможности ввозить и вывозить товары, что создаст для Тегерана серьезные экономические трудности.

По информации издания, одним из ключевых направлений такой блокады могут стать пограничные переходы Инче-Борун и Сарахс на границе с Туркменистаном. В то же время реализация этого сценария потребует сотрудничества Ирака, Турции, Пакистана, Афганистана, Туркменистана, Армении и Азербайджана. При этом эти страны могут столкнуться как с экономическими потерями, так и с риском ответных действий со стороны Ирана.

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The Telegraph также отмечает, что блокировка портов или стратегических пограничных переходов могла бы затруднить перевооружение Ирана. По данным издания, Тегеран ожидает поставки из Китая сотен переносных зенитно-ракетных комплексов.

По словам собеседника газеты, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху также обсудили еще три возможных сценария дальнейших действий: заключение соглашения с Ираном, продолжение морской блокады или возобновление ударов по иранским целям. При этом Нетаньяху не отдал предпочтения ни одному из вариантов, тогда как Трамп, по данным источников, продолжает рассматривать различные способы усиления давления, чтобы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров.

В Белом доме, комментируя публикацию, заявили, что президент США как главнокомандующий "имеет в своём распоряжении все варианты".

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