США та Ізраїль розглядають сухопутну блокаду Ірану, щоб посилити економічний тиск, - The Telegraph Тайтл

США та Ізраїль розглядають можливість посилення економічного тиску на Іран, зокрема шляхом сухопутної блокади його кордонів. Такий варіант обговорювали президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, співрозмовники видання стверджують, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня Трамп і Нетаньягу обговорили як "кінетичні", так і "некінетичні" способи посилення тиску на Тегеран.

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За словами джерел, один із варіантів передбачає переконати сусідні з Іраном держави посилити контроль або навіть закрити прикордонні переходи. Це могло б суттєво обмежити імпорт та експорт країни.

Як зазначив високопоставлений ізраїльський чиновник, блокування сухопутного кордону може позбавити Іран можливості ввозити та вивозити товари, що створить для Тегерана серйозні економічні труднощі.

За інформацією видання, одним із ключових напрямків такої блокади можуть стати прикордонні переходи Інче-Борун і Сарахс на кордоні з Туркменістаном. Водночас реалізація цього сценарію вимагатиме співпраці Іраку, Туреччини, Пакистану, Афганістану, Туркменістану, Вірменії та Азербайджану. При цьому ці країни можуть зіткнутися як з економічними втратами, так і з ризиком дій у відповідь з боку Ірану.

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The Telegraph також зазначає, що блокування портів або стратегічних прикордонних переходів могло б ускладнити переозброєння Ірану. За даними видання, Тегеран очікує на постачання з Китаю сотень переносних зенітно-ракетних комплексів.

За словами співрозмовника газети, під час переговорів Трамп і Нетаньягу також обговорили ще три можливі сценарії подальших дій: укладення угоди з Іраном, продовження морської блокади або відновлення ударів по іранських цілях. При цьому Нетаньягу не віддав переваги жодному з варіантів, тоді як Трамп, за даними джерел, продовжує розглядати різні способи посилення тиску, щоб змусити Тегеран повернутися до переговорів.

У Білому домі, коментуючи публікацію, заявили, що президент США як головнокомандувач "має у своєму розпорядженні всі варіанти".

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