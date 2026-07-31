Зеленский подписал Соглашение о свободной торговле с Турцией

В пятницу, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом говорится в описании законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Соглашение ратифицировано

Таким образом, законопроект №0340 о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией официально стал законом.

Документ, предусматривающий взаимную отмену пошлин на ряд товаров, расширит рынки сбыта для производителей обеих стран и углубит двустороннее сотрудничество.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой. Документ поддержали 236 народных депутатов, что приблизило запуск зоны свободной торговли между двумя странами.

Соглашение о создании зоны свободной торговли Украина и Турция подписали в феврале 2022 года — буквально за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России. Его подписание стало завершением почти 15-летних переговоров между двумя государствами.

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