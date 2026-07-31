Зеленський підписав Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

У п’ятницю, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Угоду ратифіковано

Таким чином, законопроєкт №0340 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною офіційно став законом.

Документ, який передбачає взаємне скасування мит на низку товарів, розширить ринки збуту для виробників обох країн та поглибить двосторонню співпрацю.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Турецькою Республікою. Документ підтримали 236 народних депутатів, що наблизило запуск зони вільної торгівлі між двома країнами.

Угоду про створення зони вільної торгівлі Україна та Туреччина підписали у лютому 2022 року – буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Її підписання стало завершенням майже 15-річних переговорів між двома державами.

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