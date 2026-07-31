РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15090 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
772 4

РФ атакует ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

шахеди

Вечером 31 июля в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские беспилотники. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов 

  • Сумская область: БПЛА в районе Сум и в направлении Кролевца и Конотопа, — сообщалось в 19:16.
  • Реактивный БПЛА в направлении Полтавщины из Днепропетровщины, — сообщалось в 19:18.
  • Реактивный БПЛА в направлении Харькова с юго-запада, — сообщалось в 19:23.
  • Реактивный БПЛА в направлении Полтавы с востока, — сообщалось в 19:25.
  • БПЛА в направлении Сум, — сообщалось в 19:29.
  • Реактивные БПЛА, которые в Черниговской и Полтавской областях движутся в направлении Киева, — сообщалось в 19:47.
  • Ударный БПЛА на Одессу с Черного моря, — сообщалось в 20:01.
  • Реактивные БПЛА в районе Броваров и Борисполя, курс западный, — сообщалось в 20:09.
  • Ударные БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока, — сообщалось в 20:24.

Читайте также: РФ атаковала Украину 255 дронами: ПВО обезвредила 195 БПЛА, есть попадания в 14 локациях, — ВВС

Автор: 

беспилотник (5536) Воздушные силы (3307) воздушная тревога (886)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 