РФ атакует ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером 31 июля в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские беспилотники. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Сумская область: БПЛА в районе Сум и в направлении Кролевца и Конотопа, — сообщалось в 19:16.
- Реактивный БПЛА в направлении Полтавщины из Днепропетровщины, — сообщалось в 19:18.
- Реактивный БПЛА в направлении Харькова с юго-запада, — сообщалось в 19:23.
- Реактивный БПЛА в направлении Полтавы с востока, — сообщалось в 19:25.
- БПЛА в направлении Сум, — сообщалось в 19:29.
- Реактивные БПЛА, которые в Черниговской и Полтавской областях движутся в направлении Киева, — сообщалось в 19:47.
- Ударный БПЛА на Одессу с Черного моря, — сообщалось в 20:01.
- Реактивные БПЛА в районе Броваров и Борисполя, курс западный, — сообщалось в 20:09.
- Ударные БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока, — сообщалось в 20:24.
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