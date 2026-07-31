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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує ударними дронами: у низці областей оголошено повітряну тривогу

шахеди

Ввечері 31 липня у повітряному просторі України фіксуються російські безпілотники. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів 

  • Сумщина: БпЛА в районі Сум та у напрямку Кролевця і Конотопа. - повідомлялося о 19:16.
  • Реактивний БпЛА в напрямку Полтавщини з Дніпропетровщини, - повідомлялося о 19:18.
  • Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу, - повідомлялося о 19:23.
  • Реактивний БпЛА  у напрямку Полтави зі сходу, - повідомлялося о 19:25.
  • БпЛА у напрямку Сум, - повідомлялося о 19:29.
  • Реакттивні БпЛА, що на Чернігівщині та Полтавщині рухаються у напрямку Києва, - повідомлялося о 19:47.
  • Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря, - повідомлялося о 20:01.
  • Реактивні БпЛА в р-ні. Броварів та Борисполя курс західний, - повідомлялося о 20:09.
  • Ударні БпЛА у напрямку Кривого Рогу з південного сходу, - повідомлялося о 20:24.

Читайте також: РФ атакувала Україну 255 дронами: ППО знешкодила 195 БпЛА, є влучання у 14 локаціях, - ПС

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безпілотник БпЛА (5722) Повітряні сили (3654) повітряна тривога (999)
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