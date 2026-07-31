РФ атакує ударними дронами: у низці областей оголошено повітряну тривогу
Ввечері 31 липня у повітряному просторі України фіксуються російські безпілотники. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Сумщина: БпЛА в районі Сум та у напрямку Кролевця і Конотопа. - повідомлялося о 19:16.
- Реактивний БпЛА в напрямку Полтавщини з Дніпропетровщини, - повідомлялося о 19:18.
- Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу, - повідомлялося о 19:23.
- Реактивний БпЛА у напрямку Полтави зі сходу, - повідомлялося о 19:25.
- БпЛА у напрямку Сум, - повідомлялося о 19:29.
- Реакттивні БпЛА, що на Чернігівщині та Полтавщині рухаються у напрямку Києва, - повідомлялося о 19:47.
- Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря, - повідомлялося о 20:01.
- Реактивні БпЛА в р-ні. Броварів та Борисполя курс західний, - повідомлялося о 20:09.
- Ударні БпЛА у напрямку Кривого Рогу з південного сходу, - повідомлялося о 20:24.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль