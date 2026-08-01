Враг ударил БпЛА по Одессе: попадание в многоэтажку, пострадал 18-летний парень (обновлено)
Утром 1 августа 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью дронов по Одессе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг атаковал Одессу. Есть попадания в жилой дом. Уточняем детали", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Оновлена інформація
По предварительной информацией от ОВА, один из вражеских БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы.
На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Как позже сообщил Лысак в результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь.
На месте работают все оперативные и коммунальные службы. Развернутый штаб для помощи жителям.
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