59 боевых столкновений с начала суток на фронте, наиболее ожесточенные - на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток 1 августа 2026 года агрессор 59 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бунякино, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Суходол и Безсаловка.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксирована одна попытка врага продвинуться вперед. В то же время оккупанты нанесли один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики девять раз пытались прорвать оборону в районах Старицы, Избицкого и Иващиного, одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Андреевки, Новомихайловки, Шейковки, Новоселовки и Дибровы.
- На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Резниковки, три боевые столкновения продолжаются.
- На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили две атаки противника в районе Привольного.
- На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Ильиновки и Степановки, два боевые столкновения продолжаются.
- На Покровском направлении с начала суток зафиксировано восемнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Котлино, Удачного, Родинского, Шевченко, Новогришино, Гулево и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово и Белицкое, одно боевое столкновение продолжается.
Обстановка на юге
Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении украинские воины успешно отразили три атаки противника в районе Рыбного.
На Купянском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.
Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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