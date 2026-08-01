Поражен вражеский склад морских беспилотных катеров, железнодорожные мосты в Чонгаре и Крыму, а также подразделение РЭР ЧФ, - Генштаб

В ночь на 1 августа 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по складу беспилотных катеров

Так, был поражен склад морских беспилотных катеров в районе Черноморского (АР Крым).

Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.

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Удары по мостам

Также поражен железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с АР Крым, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (АР Крым).

"Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины", - говорится в сообщении.

Другие поражения

Отдельно был поражен подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.

Кроме того, были поражены ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.

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"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в Генштабе.