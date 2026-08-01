Поражен вражеский склад морских беспилотных катеров, железнодорожные мосты в Чонгаре и Крыму, а также подразделение РЭР ЧФ, - Генштаб
В ночь на 1 августа 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по складу беспилотных катеров
Так, был поражен склад морских беспилотных катеров в районе Черноморского (АР Крым).
Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.
Удары по мостам
Также поражен железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с АР Крым, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (АР Крым).
"Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины", - говорится в сообщении.
Другие поражения
- Отдельно был поражен подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Кроме того, были поражены ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в Генштабе.
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у нас гинуть діти, у них губаті жаби ридають по шубам та труселям.
це, такі приколи від зеленого юдо кварталу 95?
всі кияни так наржалися сьогодні вночі......
так так, оті кияни, що обрали коляна каклєту, безуглу, анал табу, пивного крадія.....
Україна НЕ воює з дітьми, навіть якщо це діти наших ворогів.
А удар по ж/д мосту, у Владиславівці - це перерізана основна залізнична артерія, яка з'єднує Керченський півострів (а через нього - з Росією), з основною територією окупованого Криму... Я там служив колись - тому ті місця прекрасно знаю. Немає мосту - немає поставок пального, ***********, особового складу, матеріальних цінностей... А немає цих поставок - військове угрупування, в Криму, відчуває труднощі з можливістю воювать... Те ж саме - і з мостом "Сиваш"...