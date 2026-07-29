Пострадали Рязанский НПЗ и место базирования катеров ЧФ РФ в оккупированном Крыму, - Генштаб

В ночь на 29 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по НПЗ

Как отмечается, зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный бензин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации.

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Другие поражения

Также поражено место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного (АР Крым).

Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, задействованных в патрулировании, охране побережья, логистическом обеспечении и выполнении других задач в интересах российских оккупантов.

Также нанесено поражение радиолокационной станции противника в районе Почепа Брянской области РФ.

Кроме того, украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркивают в Генштабе.

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