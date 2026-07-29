Уражено Рязанський НПЗ та місце базування катерів ЧФ РФ в окупованому Криму, - Генштаб

У ніч на 29 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по НПЗ

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської федерації.

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Інші ураження

Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного (АР Крим).

Об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів.

Також завдано ураження радіолокаційній станції противника у районі Почепа Брянської області рф.

Окрім того, українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують Генштабі.

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