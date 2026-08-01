Уражено ворожий склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости в Чонгарі та Криму і підрозділ РЕР ЧФ, - Генштаб
У ніч на 1 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по складу безекіпажних катерів
Так, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).
Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.
Удари по мостах
Також уражено залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, та залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим).
"Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими ТОТ на півдні України", - йдеться у повідомленні.
Інші ураження
- Окремо уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту рф у Севастополі.
- Крім того, уражено ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського (АР Крим), склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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