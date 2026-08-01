59 боєзіткнень від початку доби на фронті, найгарячіше - на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 1 серпня 2026 року, агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Як зазначається, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бунякине, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Суходіл та Безсалівка.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну спробу ворога просунутися вперед. Водночас окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев'ять разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Ізбицького та Іващиного, одне боєзіткнення триває.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки та Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили дві атаки противника в районі Привільного.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано вісімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове й Білицьке, одне боєзіткнення триває.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили три атаки противника в районі Рибного.

На Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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