59 боєзіткнень від початку доби на фронті, найгарячіше - на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб
Від початку доби, 1 серпня 2026 року, агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Як зазначається, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бунякине, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Суходіл та Безсалівка.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну спробу ворога просунутися вперед. Водночас окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев'ять разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Ізбицького та Іващиного, одне боєзіткнення триває.
Обстановка на Сході
- За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки та Діброви.
- На Слов’янському напрямку окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.
- На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили дві атаки противника в районі Привільного.
- На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, два боєзіткнення тривають.
- На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано вісімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове й Білицьке, одне боєзіткнення триває.
Обстановка на Півдні
Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили три атаки противника в районі Рибного.
На Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
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