Основатель KRAKEN заявил, что ветерана подразделения задержали по делу об убийстве Комарова на Бали

По словам основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, в Киеве задержали ветерана этого подразделения Глеба Новостройного с позывным "Днепрянин", которого могут обвинить в причастности к убийству Игоря Комарова на Бали.

Об этом Немичев сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Немичев заявил о задержании ветерана подразделения

"В Киеве задержали Глеба Новостройного, который четыре года служил в штурмовой роте KRAKEN, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья. Глеб - футбольный болельщик "Днепра", и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Харькова. Сейчас получить достоверную информацию по этому делу сложно. Дело засекречено, известно лишь, что сегодня в 14:30 Печерский районный суд Киева должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения. Другой официальной информации по делу нет", - написал он.

По словам Немичева, "из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь к ответственности за причастность к убийству офисного работника на Бали".

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

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Что предшествовало?

Напомним, что в марте Интерпол по представлению правоохранительных органов Индонезииприсоединился к расследованию убийства 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова в Индонезии. Организация поместила в "красный список" профили пяти подозреваемых по делу, среди них - три украинца.

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины - Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором он с телесными повреждениями заявляет о избиении и пытках.

По данным СМИ, в похищении сыграла роль фотография с геолокацией, которую выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.

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