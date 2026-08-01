Засновник KRAKEN заявив, що ветерана підрозділу затримали у справі вбивства Комарова на Балі

За даними засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, у Києві затримали ветерана цього підрозділу Гліба Новостройного з позивним Дніпрянин, якого можуть звинуватити в причетності до вбивства Ігоря Комарова на Балі.

Про це Немічев повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Немічев заявив про затримання ветерана підрозділу

"У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті KRAKEN, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Гліб футбольний фанат Дніпра, та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова. Наразі отримати достовірну інформацію щодо цієї справи складно. Справа засекречена, відомо лише, що сьогодні о 14:30 Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання йому запобіжного заходу. Іншої офіційної інформації по справі немає", - написав він.

За словами Немічева, "із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісніка на Балі".

Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Читайте також: Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол оголосив у розшук 5 підозрюваних, 3 з них українці

Що передувало?

Нагадаємо, що у березні Інтерпол за поданням правоохоронних органів Індонезії долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.

За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

Читайте також: Перед викраденням Комарова за ним влаштували "полювання": підозрювані стежили за ним цілий місяць