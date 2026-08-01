Засновник KRAKEN заявив, що ветерана підрозділу затримали у справі вбивства Комарова на Балі
За даними засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, у Києві затримали ветерана цього підрозділу Гліба Новостройного з позивним Дніпрянин, якого можуть звинуватити в причетності до вбивства Ігоря Комарова на Балі.
Про це Немічев повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Немічев заявив про затримання ветерана підрозділу
"У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті KRAKEN, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Гліб футбольний фанат Дніпра, та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова. Наразі отримати достовірну інформацію щодо цієї справи складно. Справа засекречена, відомо лише, що сьогодні о 14:30 Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання йому запобіжного заходу. Іншої офіційної інформації по справі немає", - написав він.
За словами Немічева, "із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісніка на Балі".
Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає.
Що передувало?
Нагадаємо, що у березні Інтерпол за поданням правоохоронних органів Індонезії долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.
Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.
- Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
- За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
- За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
- За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
- Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
- За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.
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