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Новини Вбивство українця на Балі
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Засновник KRAKEN заявив, що ветерана підрозділу затримали у справі вбивства Комарова на Балі

ветеран

За даними засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, у Києві затримали ветерана цього підрозділу Гліба Новостройного з позивним Дніпрянин, якого можуть звинуватити в причетності до вбивства Ігоря Комарова на Балі.

Про це Немічев повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Немічев заявив про затримання ветерана підрозділу 

"У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті KRAKEN, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Гліб футбольний фанат Дніпра, та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова. Наразі отримати достовірну інформацію щодо цієї справи складно. Справа засекречена, відомо лише, що сьогодні о 14:30 Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання йому запобіжного заходу. Іншої офіційної інформації по справі немає", - написав він.

За словами Немічева, "із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісніка на Балі".

Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у березні Інтерпол за поданням правоохоронних органів Індонезії долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

  • Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
  • За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
  • За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
  • За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
  • Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
  • За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

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