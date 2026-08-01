Зеленский и президент ОАЭ обсудили продовольственную и морскую безопасность, а также двусторонние проекты
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.
Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий во имя мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам. В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Персидском заливе", - отметил президент.
Продовольственная и морская безопасность
Зеленский сообщил, что стороны обсуждали, как Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности - в Черноморском регионе.
"Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей и расширения возможностей для защиты человеческих жизней", - уточнил он.
Двусторонние проекты
Кроме того, президенты говорили о двусторонних проектах в различных сферах
"Работаем над тем, чтобы всё удалось реализовать. Спасибо", - добавил Зеленский.
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