Зеленский и президент ОАЭ обсудили продовольственную и морскую безопасность, а также двусторонние проекты

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий во имя мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам. В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Персидском заливе", - отметил президент.

Продовольственная и морская безопасность

Зеленский сообщил, что стороны обсуждали, как Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности - в Черноморском регионе.

"Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей и расширения возможностей для защиты человеческих жизней", - уточнил он.

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Двусторонние проекты

Кроме того, президенты говорили о двусторонних проектах в различных сферах

"Работаем над тем, чтобы всё удалось реализовать. Спасибо", - добавил Зеленский.

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