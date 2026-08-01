Зеленський і президент ОАЕ обговорили продовольчу і морську безпеку та двосторонні проєкти

Президент Володимир Зеленський провій розмову із Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Вдячний за повне розуміння ситуації і підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам. У цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в Затоці", - зазначив президент.

Продовольча та морська безпека

Зеленський повідомив, що сторони обговорювали, як Емірати можуть допомогти Україні у Європі, зокрема у Чорноморському регіоні.

"Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів", - уточнив він.

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Двосторонні проєкти

Також президенти говорили про двосторонні проєкти в різних сферах

"Працюємо, щоб все вдалося реалізувати. Дякую", - додав Зеленський.

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