УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Продовольча безпека
266 4

Зеленський і президент ОАЕ обговорили продовольчу і морську безпеку та двосторонні проєкти

Зеленський провій розмову із Президентом ОАЕ

Президент Володимир Зеленський провій розмову із Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вдячний за повне розуміння ситуації і підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам. У цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в Затоці", - зазначив президент.

Продовольча та морська безпека

Зеленський повідомив, що сторони обговорювали, як Емірати можуть допомогти Україні у Європі, зокрема у Чорноморському регіоні.

"Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів", - уточнив він.

Також читайте: РФ чинить терор проти портів та аграрної сфери: продовольча безпека у світі знову під ударом, - Зеленський

Двосторонні проєкти

Також президенти говорили про двосторонні проєкти в різних сферах

"Працюємо, щоб все вдалося реалізувати. Дякую", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський – партнерам: Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах

Автор: 

Зеленський Володимир (26553) ОАЕ (265) продовольство (198)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 