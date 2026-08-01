Зеленський і президент ОАЕ обговорили продовольчу і морську безпеку та двосторонні проєкти
Президент Володимир Зеленський провій розмову із Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний за повне розуміння ситуації і підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам. У цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в Затоці", - зазначив президент.
Продовольча та морська безпека
Зеленський повідомив, що сторони обговорювали, як Емірати можуть допомогти Україні у Європі, зокрема у Чорноморському регіоні.
"Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів", - уточнив він.
Двосторонні проєкти
Також президенти говорили про двосторонні проєкти в різних сферах
"Працюємо, щоб все вдалося реалізувати. Дякую", - додав Зеленський.
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