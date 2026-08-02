Премьер-министр Великобритании Энди Бернем восстановил в рядах Лейбористской партии Диану Эбботт, которую обвиняют в распространении "пропутинской пропаганды". Решение главы британского правительства вызвало критику внутри партии.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Очередное возвращение после скандалов

В четверг Бернем восстановил членство Эбботт в Лейбористской партии. В июле прошлого года ее во второй раз отстранили от членства в Лейбористской партии после того, как она повторила свои слова о том, что евреи подвергаются расизму иначе, чем темнокожие люди. Подобные высказывания уже стали причиной ее первого отстранения в 2023 году. Тогда же она опубликовала пост в соцсетях, в котором назвала Армию обороны Израиля "Еврейскими силами обороны".

Критика помощи Украине и нарративы Кремля

Высокопоставленные представители Лейбористской партии обеспокоены тем, что в последние месяцы Эбботт часто критиковала британскую военную помощь Украине.

Однопартийцы обвинили самую старшую по стажу депутата Палаты общин в распространении "пропутинских нарративов" и заявили Бернему, что она больше не должна играть активную роль в общественной жизни.

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В частности, Эбботт называла защиту Украины от агрессии РФ "кампанией НАТО против России".

Также недавно она назвала предупреждения о возможном будущем российском вторжении в западные страны "абсурдными" и заявила, что поддержка Украины лишь повышает риски для Великобритании.

The Telegraph приводит цитату Эбботт из ее выступления на антивоенной конференции в июне:

"Мы собрались в решающий момент для всех, кто выступает против войны и стремится к миру. Ведь мы пытаемся остановить не одну войну — нам приходится бороться за прекращение многих войн. Происходит военное наращивание против Китая, продолжаются война и блокада Ирана и, наконец, одна из крупнейших войн в Европе со времен Второй мировой войны — кампания НАТО против России".

Возмущение в Лейбористской партии

Критикуя решение Бернема, один из депутатов сказал: "Мы не хотим столь "широкой партии", которая включает в себя еще и распространение пропутинской пропаганды".

Другой представитель умеренного крыла Лейбористской партии добавил, что "нет никакой войны НАТО против России, как и никакого западного заговора по выдумыванию российской угрозы".

"Россия вторглась в Украину, чтобы захватить ее территории, и ведет войну на уничтожение. Если бы такие заявления сделал рядовой гражданин, их можно было бы счесть бредом. Но когда это говорит действующий депутат парламента — это опасно и безответственно", — заявил он.

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