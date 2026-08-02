За сутки на фронте произошло более 230 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Российские войска продолжают штурмы на востоке Украины. Самую большую активность оккупанты проявили на Покровском, Южно-Слобожанском, Константиновском и Славянском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес два ракетных удара с применением 31 ракеты и 91 авиационный удар, в ходе которых сбросил 298 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 083 дрона-камикадзе и осуществили 3343 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Зеленый Гай Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес четыре авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 21 атаку противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дигтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващино.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 16 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Новомихайловки, а также в направлениях Дробышево, Новосергеевки, Андреевки, Шейковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах Закитного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Привольное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Райского, Русина Яра и Степановки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 27 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Родинского и Котлиного, а также осуществлял штурмы в направлениях Софиевки, Новопавловки, Кучерова Яра, Вольного, Нового Шахово, Шевченко, Новогришино, Гуливого и Удачного.

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На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Мирное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться в районах Зализнычного и Горького, а также в направлениях Чаривного, Воздвижевки и Цветково.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 15 районам сосредоточения живой силы противника, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и одному командно-наблюдательному пункту.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1500 человек. Также уничтожено 10 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, две ракеты, 11 наземных робототехнических комплексов, 1788 беспилотных летательных аппаратов, 456 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.