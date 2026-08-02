За добу на фронті відбулося понад 230 боєзіткнень, найгарячіше – Покровський напрямок, - Генштаб. КАРТА

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Російські війська продовжують штурми на сході України. Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському, Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети та 91 авіаційного удару, під час яких скинув 298 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 083 дрони-камікадзе та здійснили 3343 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Зелений Гай Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Привільне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та Удачного.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Мирне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один командно-спостережний пункт.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1500 осіб. Також знешкоджено 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, дві ракети, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1788 безпілотних літальних апаратів, 456 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.