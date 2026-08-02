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Новости Результат работы ПВО
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ПВО уничтожила 109 воздушных целей из 133, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 августа российские войска совершили нападение на Украину, задействовав 133 ударных и имитационных беспилотника различных типов. Бойцы Сил обороны Украины сбили 109 вражеских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушное нападение началось в 18:00 1 августа. Российские войска запустили ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также беспилотники "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории Орловской и Курской областей РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Сколько целей уничтожила ПВО

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО 2 августа

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 109 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Есть попадания

По предварительным данным, зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников в 19 точках. Также падение обломков сбитых дронов произошло в трех точках.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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