ППО знешкодила 109 повітряних цілей зі 133, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили атакували Україну, застосувавши 133 ударні та імітаційні безпілотники різних типів. Бійці Сил оборони України знешкодили 109 ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряний напад розпочався о 18:00 1 серпня. Російські війська запустили ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також безпілотники "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Орловської та Курської областей РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Скільки цілей знищила ППО

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 109 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Є влучання

За попередніми даними, зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 19 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів сталося на трьох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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