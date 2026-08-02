Украинская авиация авиабомбами GBU-39, JDAM-ER и AASM HAMMER поразила 17 мест скопления рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла серию ударов по местам дислокации российских войск на различных направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Воздушных сил применили авиабомбы GBU-39, JDAM-ER и AASM-250 HAMMER для поражения позиций оккупантов.

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На кадрах запечатлены удары по 17 местам скопления личного состава российских войск, которые были обнаружены украинской разведкой.

Видеоподборку боевых действий экипажей истребителей опубликовали в соцсетях.

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