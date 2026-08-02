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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Украинская авиация авиабомбами GBU-39, JDAM-ER и AASM HAMMER поразила 17 мест скопления рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла серию ударов по местам дислокации российских войск на различных направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Воздушных сил применили авиабомбы GBU-39, JDAM-ER и AASM-250 HAMMER для поражения позиций оккупантов.

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На кадрах запечатлены удары по 17 местам скопления личного состава российских войск, которые были обнаружены украинской разведкой.

Видеоподборку боевых действий экипажей истребителей опубликовали в соцсетях.

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армия РФ (23856) ВСУ (8206) Воздушные силы (3315) пилот (164) истребитель (204)
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Топ комментарии
+10
хочеться бачити кожне кацапське місто до Уралу, у такому вигляді
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02.08.2026 14:35 Ответить
+4
Просто так авиацию в небо не поднимают - бомбили явно по наводке.
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02.08.2026 14:31 Ответить
+2
х-з хто і по кому лупе, скажу тільки КАБ це страшна зброя
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02.08.2026 14:27 Ответить

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