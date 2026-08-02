Українська авіація авіабомбами GBU-39, JDAM-ER та AASM HAMMER уразила 17 місць скупчення рашистів. ВIДЕО

Українська авіація завдала серії ударів по місцях дислокації російських військ на різних напрямках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів Повітряних сил застосували авіабомби GBU-39, JDAM-ER та AASM-250 HAMMER для ураження позицій окупантів.

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На кадрах зафіксовано удари по 17 місцях скупчення особового складу російських військ, які були виявлені українською розвідкою.

Відеодобірку бойової роботи екіпажів винищувачів оприлюднили у соцмережах.

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