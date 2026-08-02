Взрыв в ресторане в Москве: сообщается уже о 5 погибших
Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, по данным российских СМИ, двое пострадавших скончались в больнице. Еще более шести человек находятся в тяжелом состоянии.
Ранее российский антитеррористический комитет сообщал о трех погибших – женщине, которая, по версии следствия, принесла самодельное взрывное устройство, охраннике и одном из посетителей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По предварительной версии, взрывчатку спрятали в коробке под видом подарка и привели в действие дистанционно. Следствие рассматривает версию, что женщина, принесшая коробку, могла не знать о ее содержимом.
Официально цель нападения не называется. В то же время ряд российских СМИ и Telegram-каналов предполагают, что объектом могло стать частное мероприятие, связанное с празднованием 55-летия главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки. В качестве косвенного доказательства этой версии приводится надпись "Александр 55" на сцене ресторана. Однако официального подтверждения этой версии нет.
Кроме того, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ также отмечает, что погибший, которого называют охранником, мог быть сотрудником Федеральной службы охраны РФ. Эта информация также официально не подтверждена.
Отмечается, что следственные действия на месте взрыва завершены, оцепление вокруг ресторана также снято.
Взрыв в ресторане в Москве
- В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.
- По данным российских СМИ, заведение было закрыто для проведения частного банкета. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.
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