Вибух у ресторані в Москві: повідомляється вже про 5 загиблих
Кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п'яти.
Про це повідомляє "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, за даними російських ЗМІ, двоє постраждалих померли в лікарні. Ще понад шість осіб залишаються у тяжкому стані.
Раніше російський антитерористичний комітет повідомляв про трьох загиблих – жінку, яка, за версією слідства, принесла саморобний вибуховий пристрій, охоронця та одного з відвідувачів.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередньою версією, вибухівку сховали в коробці під виглядом подарунка та привели в дію дистанційно. Слідство розглядає версію, що жінка, яка принесла коробку, могла не знати про її вміст.
Офіційно мету нападу не називають. Водночас низка російських ЗМІ і телеграм-каналів припускають, що об'єктом міг бути приватний захід, пов'язаний зі святкування 55-річчя головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Як непрямий доказ цієї версії наводиться напис "Олександр 55" на сцені ресторану. Однак офіційного підтвердження цієї версії немає.
Крім того, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ також зазначає, що загиблий, якого називають охоронцем, міг бути співробітником Федеральної служби охорони РФ. Ця інформація також офіційно не підтверджена.
Зазначається, що слідчі дії на місці вибуху завершено, оточення довкола ресторану також знято.
Вибух у ресторані в Москві
- У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
- За даними росЗМІ, заклад був закритий на приватний бенкет. Також соцмережі повідомляли, що в ресторані відбувалося святкування дня народження російського генерала.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зупиняйтесь! Кабзон чекає!