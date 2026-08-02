Зеленский: Балистика остается проблемой, но мы эффективно сбиваем крылатые ракеты и 90% дронов

Российская баллистика по-прежнему представляет проблему из-за отсутствия ракет для систем "Пэтриот". Однако Воздушные силы ВСУ сбивают значительное количество вражеских крылатых ракет и более 90 % ударных дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Украинцы не отдали и не отдают россиянам своё небо"

"Украинцы не отдали и не отдают россиянам своё небо. И это один из самых весомых результатов нашего народа за время полномасштабной войны. Мы не позволили уничтожить наши Воздушные силы и смогли развить их так, что Россия регулярно теряет свои самолёты. И сейчас, когда единственной ставкой, последней ставкой, которая осталась у Путина, являются его массированные удары по Украине, Воздушные силы — наша боевая авиация — уничтожают российские крылатые ракеты, стараются уничтожить баллистику, и, когда дивизионы наших "Пэтриотов" не пусты, это удается", — сказал глава государства.

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Эффективность ПВО

По словам Зеленского, благодаря сотрудничеству с Европой наши "Айрисы", "Хоки", "Насамсы" работают. Он подчеркнул, что Украина ежедневно борется за поставки ракет для них, и поблагодарил партнеров по всему миру, которые в этом помогают.

"Конечно, баллистика остается проблемой, но мы обеспечили Украине защиту от значительного количества крылатых ракет и сбиваем их в значительной степени. Уровень сбиваемости ударных дронов тоже превышает 90%, и это очень весомый результат Украины — всех нас, всех вас", — сказал глава государства.

Президент добавил, что военные Воздушных сил "несмотря на фактически неравный бой и недостаток средств для сбивания, совершают невероятные вещи — делают больше, чем можно было бы ожидать".

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