Зеленський: Балістика залишається проблемою, але ми суттєво збиваємо крилаті ракети і 90% дронів

Російська балістика залишається проблемою через відсутність ракет до Patriot. Однак Повітряні сили ЗСУ збивають суттєву кількість ворожих крилатих ракет і понад 90% ударних дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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"Українці не віддали і не віддають росіянам своє небо"

"Українці не віддали і не віддають росіянам своє небо. І один з найбільш вагомих результатів нашого народу за час повномасштабної війни. Ми не дали знищити наші Повітряні Сили та змогли розвинути їх так, що Росія регулярно втрачає свої літаки. І зараз, коли єдиною ставкою, останньою ставкою, яка залишилась у Путіна, є його масовані удари проти України, Повітряні Сили – наша бойова авіація знищує російські крилаті ракети, старається знищити балістику, і, коли дивізіони наших "Петріотів" не пусті, це вдається", - сказав глава держави.

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Ефективність ППО

За словами Зеленського, що завдяки співпраці з Європою наші "айріси", "хоки", "насамси" працюють. Він наголосив, що Україна щодня бореться за постачання ракет до них, і подякував партнерам у світі, які з цим допомагають.

"Звісно, що балістика залишається проблемою, але ми забезпечили Україні захист від значної кількості крилатих ракет і збиваємо суттєво. Рівень збиття ударних дронів теж більше 90%, і це дуже вагомий результат України – усіх нас, усіх вас", - сказав очільник держави.

Президент додав, що військові Повітряих сил "попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття роблять неймовірні речі – роблять більше ніж максимум".

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