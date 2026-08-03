В Чикаго август объявили Месяцем Украины
Мэр американского города Чикаго Брэндон Джонсон объявил август 2026 года "Месяцем Украины" в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отделения Иллинойса Украинского конгресс-комитета Америки в Facebook.
Признание Украины и поддержка общины
Решение было принято в честь украинского наследия, борьбы Украины за свободу, демократию и суверенитет. Также отмечен вклад украинско-американской общины в развитие Чикаго.
"Город Чикаго признает и чтит силу, мужество и стойкость украинских беженцев, которые обрели безопасность, поддержку и гостеприимную общину в нашем городе. Поэтому я, Брендон Джонсон, мэр города Чикаго, провозглашаю август 2026 года Месяцем Украины в Чикаго и призываю всех жителей присоединиться к празднованию украинского наследия и вклада американцев украинского происхождения", - говорится в документе.
В прокламации отмечается, что Украина, провозгласившая независимость 24 августа 1991 года, стала символом свободы, стойкости и демократии. Также подчеркивается, что украинцы продолжают борьбу за свою государственность в условиях российской агрессии.
Роль украинцев в жизни Чикаго
В документе подчеркивается, что Чикаго является домом для одной из крупнейших украинских общин в США. Украинцы внесли весомый вклад в культурную, экономическую, образовательную и общественную жизнь города.
Отдельно отмечена ежегодная церемония поднятия украинского флага. Она стала символом солидарности между Чикаго и Украиной.
Также подчеркивается поддержка украинских беженцев, нашедших приют в городе.
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