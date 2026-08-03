У Чикаго серпень оголосили Місяцем України

Мер американського міста Чикаго Брендон Джонсон оголосив серпень 2026 року Місяцем України у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення Іллінойс Українського конгресового комітету Америки у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Визнання України та підтримка громади

Рішення ухвалили з нагоди вшанування української спадщини, боротьби України за свободу, демократію та суверенітет. Також відзначено внесок українсько-американської громади у розвиток Чикаго.

"Місто Чикаго визнає та вшановує силу, мужність і стійкість українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинну громаду в нашому місті. Тому я, Брендон Джонсон, мер міста Чикаго, проголошую серпень 2026 року Місяцем України в Чикаго та закликаю всіх жителів долучитися до відзначення української спадщини й внеску американців українського походження", – йдеться у документі.

У прокламації зазначено, що Україна, яка проголосила незалежність 24 серпня 1991 року, стала символом свободи, стійкості та демократії. Також наголошується, що українці продовжують боротьбу за свою державність в умовах російської агресії.

Також читайте: У США триває обговорення можливої передачі Україні технологій Patriot, - конгресмен Тернер

Роль українців у житті Чикаго

У документі підкреслюється, що Чикаго є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США. Українці зробили вагомий внесок у культурне, економічне, освітнє та громадське життя міста.

Окремо відзначено щорічну церемонію підняття українського прапора. Вона стала символом солідарності між Чикаго та Україною.

Також наголошується на підтримці українських біженців, які знайшли прихисток у місті.

Читайте: США найближчими тижнями з’ясують перспективи переговорів України та РФ, - Рубіо