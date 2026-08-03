У Чикаго серпень оголосили Місяцем України
Мер американського міста Чикаго Брендон Джонсон оголосив серпень 2026 року Місяцем України у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення Іллінойс Українського конгресового комітету Америки у Фейсбуці.
Визнання України та підтримка громади
Рішення ухвалили з нагоди вшанування української спадщини, боротьби України за свободу, демократію та суверенітет. Також відзначено внесок українсько-американської громади у розвиток Чикаго.
"Місто Чикаго визнає та вшановує силу, мужність і стійкість українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинну громаду в нашому місті. Тому я, Брендон Джонсон, мер міста Чикаго, проголошую серпень 2026 року Місяцем України в Чикаго та закликаю всіх жителів долучитися до відзначення української спадщини й внеску американців українського походження", – йдеться у документі.
У прокламації зазначено, що Україна, яка проголосила незалежність 24 серпня 1991 року, стала символом свободи, стійкості та демократії. Також наголошується, що українці продовжують боротьбу за свою державність в умовах російської агресії.
Роль українців у житті Чикаго
У документі підкреслюється, що Чикаго є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США. Українці зробили вагомий внесок у культурне, економічне, освітнє та громадське життя міста.
Окремо відзначено щорічну церемонію підняття українського прапора. Вона стала символом солідарності між Чикаго та Україною.
Також наголошується на підтримці українських біженців, які знайшли прихисток у місті.
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