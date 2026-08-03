Во Владимирской области РФ поражен крупный склад Wildberries

Утром 3 августа беспилотники нанесли удар по складу логистической компании Wildberries в селе Хрястово Владимирской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

По предварительным данным, площадь атакованного складского комплекса составляет 172 тыс. квадратных метров. Информация о масштабах повреждений, пожаре или возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Владимирский хаб считается одним из ключевых логистических центров Wildberries. Через него проходит значительная часть товаропотока между Москвой и центральными, северо-западными и северными регионами европейской части России.

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Удары по складам Wildberries

Серия атак на логистические центры Wildberries началась 18 июля 2026 года. В тот день беспилотники атаковали два крупных складских комплекса - в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область). В результате ударов возникли масштабные пожары, были погибшие и раненые. Именно эти атаки стали началом кампании против логистической сети крупнейшего российского маркетплейса.

22 июля под удар попали логистические объекты в Краснодарском крае и Невинномыске (Ставропольский край). Уже на следующий день, 23 июля, сообщалось об атаке на склад в Воронежской области.

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали сразу несколько объектов: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (Новосаратовка) и оккупированном Симферополе. На складах вспыхнули пожары, сообщалось о пострадавших.

В конце июля удары продолжились. 29 июля сообщалось о пожаре на складе в Рязанской области, а 30 июля были атакованы крупные логистические центры в Пензенской области и Удмуртии. Также сообщалось о новых ударах по объектам Wildberries в других регионах России. По подсчетам западных СМИ, к концу июля количество атак на инфраструктуру компании достигло примерно 16 за менее чем две недели.

2 августа был поражен один из крупнейших логистических центров Wildberries во Владимирской области (село Хрястово), площадь которого составляет около 172 тыс. кв. м. В этот же день под атаку попал ещё один склад компании - в Самарской области. По данным российских властей, на обоих объектах возникли пожары.

По оценкам западных СМИ, с середины июля было атаковано около десяти–полтора логистических центров Wildberries в разных регионах России. Украина официально не подтверждала свою причастность к каждому отдельному удару, однако эта кампания рассматривается как часть стратегии по нанесению ударов по российской военной и экономической логистике.