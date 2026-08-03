У Владимирській області РФ уражено великий склад Wildberries. ВІДЕО+ФОТО

Уранці 3 серпня безпілотники уразили склад логістичної компанії Wildberries у селі Хрястово Владимирської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

За попередніми даними, площа атакованого складського комплексу становить 172 тис. квадратних метрів. Інформація про масштаби пошкоджень, пожежу чи можливих постраждалих наразі уточнюється.

Володимирський хаб вважається одним із ключових логістичних центрів Wildberries. Через нього проходить значна частина товаропотоку між Москвою та центральними, північно-західними і північними регіонами європейської частини Росії.

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Удари по складах Wildberries

Серія атак на логістичні центри Wildberries розпочалася 18 липня 2026 року. Того дня безпілотники атакували два великі складські комплекси - в Електросталі (Московська область) та Котовську (Тамбовська область). Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, були загиблі та поранені. Саме ці атаки стали початком кампанії проти логістичної мережі найбільшого російського маркетплейса.

22 липня під удар потрапили логістичні об'єкти у Краснодарському краї та Невинномиську (Ставропольський край). Уже наступного дня, 23 липня, повідомлялося про атаку на склад у Воронезькій області.

У ніч на 24 липня безпілотники атакували одразу кілька об'єктів: у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області (Новосаратовка) та окупованому Сімферополі. На складах спалахнули пожежі, повідомлялося про постраждалих.

Наприкінці липня удари продовжилися. 29 липня повідомлялося про пожежу на складі у Рязанській області, а 30 липня були атаковані великі логістичні центри у Пензенській області та Удмуртії. Також повідомлялося про нові удари по об'єктах Wildberries в інших регіонах Росії. За підрахунками західних медіа, до кінця липня кількість атак на інфраструктуру компанії сягнула приблизно 16 менш ніж за два тижні.

2 серпня було уражено один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Володимирській області (село Хрястово), площа якого становить близько 172 тис. кв. м. Цього ж дня під атаку потрапив ще один склад компанії — у Самарській області. За даними російської влади, на обох об'єктах виникли пожежі.

За оцінками західних ЗМІ, від середини липня було атаковано близько десятка–півтора логістичних центрів Wildberries у різних регіонах Росії. Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до кожного окремого удару, однак кампанія розглядається як частина стратегії з ураження російської військової та економічної логістики.